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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Где смотреть матч «Челси» - «Вулверхэмптон» онлайн

07 Мая 2022 • 03:44 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 5.00 10.50
Через 12 ч. 46 мин.

В одном из субботних матчей 36-го тура Английской премьер-лиги «Челси» сыграет дома против «Вулверхэмптона».

Поединок стартует в 17:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Челси» крепко обосновался на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В то же время команда Томаса Тухеля ещё не обеспечила себе финиш в зоне Лиги чемпионов, так что мотивация у «пенсионеров» сохраняется. В субботу лондонцы рассчитывают обыграть на своём поле «Вулверхэмптон», который борется за билет в еврокубки. При этом три последних матча АПЛ «волки» проиграли.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вулверхэмптон
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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07.05  17:00 Бёрнли ... Астон Вилла 3.05 3.40 2.38
07.05  17:00 Челси ... Вулверхэмптон 1.33 5.20 10.00
07.05  17:00 Брентфорд ... Саутгемптон 2.41 3.50 2.95
07.05  17:00 Кристал Пэлас ... Уотфорд 1.76 3.85 4.70
07.05  19:30 Брайтон ... Манчестер Юнайтед 3.20 3.45 2.30
07.05  21:45 Ливерпуль ... Тоттенхэм 1.46 5.00 6.60
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