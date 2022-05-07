Где смотреть матч «Челси» - «Вулверхэмптон» онлайн

В одном из субботних матчей 36-го тура Английской премьер-лиги «Челси» сыграет дома против «Вулверхэмптона».

Поединок стартует в 17:00 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Челси» крепко обосновался на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. В то же время команда Томаса Тухеля ещё не обеспечила себе финиш в зоне Лиги чемпионов, так что мотивация у «пенсионеров» сохраняется. В субботу лондонцы рассчитывают обыграть на своём поле «Вулверхэмптон», который борется за билет в еврокубки. При этом три последних матча АПЛ «волки» проиграли.