Лукаку впервые с декабря забил в АПЛ

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку в сегодняшнем матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» впервые отличился в турнире с декабря. Свою безголевую серию бельгиец прервал голом с пенальти, который заработал на дебюте второго тайма. Затем Лукаку укрепил успех и оформил дубль после передачи Кристиана Пулишича.

Напомним, что Лукаку до этого в последний раз забивал за «Челси» в чемпионате Англии в декабрьском матче на «Стэмфорд Бридж» против «Брайтона».

Этим летом Лукаку перебрался в лондонский «Челси» из миланского «Интера» за 110 миллионов евро. Сейчас активно ходят слухи о том, что нападающий хочет вернуться на «Джузеппе Меацца».