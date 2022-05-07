«Вулверхэмптон» прервал свою безголевую серию в АПЛ

«Вулверхэмптон» впервые за 4 матча сумел отличиться в рамках АПЛ. В сегодняшнем матче против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» полузащитник «волков» Франсишку Тринкан поразил ворота хозяев и тем самым прервал неудачную серию своей команды. К слову, этот гол стал для арендованного из «Барселоны» португальца вторым в чемпионате.

Ранее «Вулверхэмптон» трижды подряд не мог отличиться в чемпионате Англии. В последний раз подопечные Бруну Лаже не смогли забить в ворота «Саутгемптона».

Напомним, что ранее дубль в матче против «Вулверхэмптона» оформил нападающий Ромелу Лукаку, который до этого не забивал в чемпионате Англии с декабря.