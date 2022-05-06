Тренер «Вулверхэмптона» Бруну Лаже заразился коронавирусом и не будет присутствовать на матче с «Челси»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Бруно Лаже на днях подхватил коронавирус, из-за чего не сможет присутствовать на бровке в ближайшем матче чемпионата Англии против лондонского «Челси».

Сегодняшнюю пресс-конференцию проводил ассистент Лаже, который подтвердил заболевание тренера и его завтрашнее отсутствие на бровке «Стэмфорд Бридж».

На данный момент у «Вулверхэмптона» три поражения подряд в чемпионате Англии. Ни в одном из этих матчей команда Бруну Лаже не смогла поразить ворота своих соперников. Что касается «Челси», лондонский клуб не может победить в чемпионате два матча подряд.