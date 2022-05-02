Ришарлисону грозит дисквалификация за брошенный фаер в матче против «Челси»

«Эвертон» может лишиться своего ключевого игрока и лучшего бомбардира Ришарлисона на оставшиеся матчи сезона. Дело в том, что Футбольная Ассоциация открыла расследование по инциденту, который случился после гола бразильца в ворота лондонского «Челси».

После того, как Ришарлисон отпраздновал свой мяч, бразилец подобрал лежащий на газоне фаер и бросил его в трибуну. По уставу АПЛ этот поступок является серьёзным нарушением. Теперь футболисту грозит дисквалификация от трёх матчей.

Напомним, что сейчас «Эвертон» идёт в зоне вылета и отстаёт от спасительной зоны на два очка с одним матчем в запасе. Команда Фрэнка Лэмпарда проведёт свой следующий матч в чемпионате на выезде против «Лестера».