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Рэтклифф не оставляет попыток купить «Челси»

03 Мая 2022 • 13:50 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 4.70 9.50
07.05 17:00

Британский олигарх Джим Рэтклифф по прежнему хочет приобрести футбольный клуб «Челси». Банк Raine Group, занимающийся продажей клуба, недавно заявил, что предпочтительным вариантом на данный момент является консорциум Тодда Бёли, но эта новость не смутила Рэтклиффа, который продолжает предпринимать попытки по покупке «Челси».

По сообщениям журналиста Мэтта Лоу, на днях Рэтклифф планирует провести встречи с фанатскими сообществами, чтобы убедить болельщиков в состоятельности своих идей.

В своём официальном заявлении Рэтклифф недавно отметил, что собирается инвестировать в команду 1,25 миллиарда фунтов на ближайшие 10 лет. Также Джим собирается на отдельные средства провести реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джим Рэтклифф
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ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
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