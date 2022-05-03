Абрамович может потребовать от «Челси» вернуть долг в 1,5 миллиарда фунтов

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович может потребовать от клуба вернуть долг в размере 1,5 миллиардов фунтов. Об этом сообщает британское издание The Times.

Сообщается, что Абрамович передумал прощать долг, который обещал списать сразу после того, как клуб попал под санкции. Это событие может значительно замедлить процесс продажи «Челси» новым владельцам. Ранее ожидалось, что «Челси» перейдёт во власть консорциума американского бизнесмена Тодда Боули.

Нынешняя лицензия «Челси» действует до 31 мая 2022 года. В начале июня АПЛ проведёт совещание, на которой утвердит состав участников турнира на сезон 2022/23. Клуб рискует потерять своё место в лиге, если лицензия на футбольную деятельность де будет продлена правительством Великобритании.