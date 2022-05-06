Канте и Жоржиньо не сыграют с «Вулверхэмптоном»

Лондонский «Челси» в завтрашнем матче чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» будет вынужден обойтись без своих двух полузащитников – Нголо Канте и Жоржиньо, которые пропустят матч после травмы. Об этом на своей пресс-конференции заявил главный тренер команды Томас Тухель.

Отмечается, что помимо Жоржиньо и Канте игру против «Вулверхэмптона» пропустят Каллум Хадсон-Одои и Бен Чилуэлл, который выбыл до конца сезона из-за травмы крестообразных связок.

На данный момент у «Челси» действует серия в два матча без побед в чемпионате Англии. Сперва подопечные Тухеля сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед», а затем уступили на выезде борющемуся за выживание «Эвертону».