Тухель: «Я не выпустил Лукаку, потому что у меня больше не было замен»

Тренер «Челси» Томас Тухель объяснил причину, по которой нападающий «синих» Ромелу Лукаку остался на скамейке запасных во вчерашнем матче против «Эвертона», который лондонцы проиграли на выезде со счётом 0:1.

«Я не выпустил Лукаку потому, что мы заменили Жоржиньо. У нас было всего три замены», – сказал наставник «Челси» после игры.

Напомним, что Лукаку в последнее время активно связывают с возвращением в миланский «Интер». «Нерадзурри» могут взять бельгийского нападающего в аренду на следующий сезон. Полноценный трансфер не рассматривается из-за высокой трансферной стоимости и зарплаты Лукаку.