Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет продлить контракт с Канте

05 Мая 2022 • 14:38 Комментировать
Челси
...
Вулверхэмптон
1.35 4.80 9.50
07.05 17:00

Лондонский «Челси» намерен продлить контракт со своим полузащитником Нголо Канте, которого главный тренер Томас Тухель считает одним из ключевых игроков команды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Нынешнее соглашение француза с «пенсионерами» рассчитано до лета 2023 года.

В марте Канте исполнился 31 год. Согласно политике «Челси», команда не предлагает игрокам старше 30 лет контракты, срок которых превышает один год. Тем не менее, новые владельцы «Челси» могут пересмотреть эту политику.

Напомним, что сейчас «Челси» из-за санкций не может продлевать контракты с футболистами. Ситуация должна разрешится до 31 мая – именно до этого срока у клуба должны появиться новые владельцы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Нголо Канте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Мая
15:55 · Англия. Премьер-лига
Боуэн интересен «Ливерпулю»
15:54 · Англия. Премьер-лига
30 фанатов арестованы и двое попали в больницу перед игрой Лиги Европы во Франкфурте
15:52 · Россия. Премьер-лига
Реднапп: «Агаларов? Не имею ни малейшего понятия, кто это такой»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Лукаку хочет сменить «Челси» на испанский гранд 1
15:41 · Англия. Премьер-лига
Конте вмечатлён игрой Пау Торреса и хочет купить защитника в «Тоттенхэм»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Сен-Максимен: «У меня нет причин завидовать Мане»
15:21 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Маунт не собирается покидать «Челси»
15:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» хочет подписать Лингарда
15:05 · Англия. Премьер-лига
Консорциум Боули близок к покупке «Челси»
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может потратить 60 миллионов евро на двух игроков «Хоффенхайма»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Мане получит предложение о продлении контракта не ранее конца сезона
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продлить контракт с Канте
14:34 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: «Хотел бы сыграть в финале, если не уволят раньше»
14:26 · Англия. Премьер-лига
Байи и Джонс сообщили одноклубникам об уходе из «Манчестер Юнайтед»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Куртуа: «Ливерпулю» в финале будет сложнее, чем «Реалу»
Все новости
Рекомендуем