«Челси» хочет продлить контракт с Канте

Лондонский «Челси» намерен продлить контракт со своим полузащитником Нголо Канте, которого главный тренер Томас Тухель считает одним из ключевых игроков команды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Нынешнее соглашение француза с «пенсионерами» рассчитано до лета 2023 года.

В марте Канте исполнился 31 год. Согласно политике «Челси», команда не предлагает игрокам старше 30 лет контракты, срок которых превышает один год. Тем не менее, новые владельцы «Челси» могут пересмотреть эту политику.

Напомним, что сейчас «Челси» из-за санкций не может продлевать контракты с футболистами. Ситуация должна разрешится до 31 мая – именно до этого срока у клуба должны появиться новые владельцы.