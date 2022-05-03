«Барселона» встретится с агентами Гави в ближайшие дни

Каталонская «Барселона» продолжает активную работу по продлению контракта со своим полузащитником Гави. Напомним, нынешнее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023 года.

В ближайшие дни руководство «Барселоны» проведёт встречу с агентами полузащитника, в ходе которой будут обсуждаться условия нового контракта. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, переговоры находятся на решающей стадии. Сам Гави изъявил желание остаться на «Камп Ноу».

Ранее в услугах Гави был заинтересован лондонский «Челси». «Барселона» уже продлила контракт с Ансу Фати, Педри и защитником Рональдом Араухо. У всех перечисленных с недавних пор в соглашении прописаны отступные в размере одного миллиарда евро.