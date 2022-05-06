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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гави стал ещё ближе к продлению контракта с «Барселоной»

06 Мая 2022 • 14:38 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.10 3.75 2.17
07.05 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Гави сегодня стал ещё на шаг ближе к продлению своего контракта с клубом. Напомним, что нынешнее соглашение испанского футболиста с «сине-гранатовыми» истекает летом 2023 года.

Согласно журналисту Фабрицио Романо, сегодня агенты Гави провели очень позитивную встречу с руководством «Барселоны». По сведениям источника, после неё стороны вплотную приблизились к достижению общей цели.

Напомним, что ранее Гави был связан с возможным переходом в лондонский «Челси», который был готов активировать сумму отступных испанца в контракте с «Барселоной».

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