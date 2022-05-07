«Барселона» поставила «Астон Вилле» ультиматум в вопросе выкупа Коутиньо

В ближайшее время «Астон Вилле» придётся определиться с будущем атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо.

Бразилец защищает цвета бирмингемского коллектива с январе на правах аренды из «Барселоны». Каталонцы готовы отпустить 29-летнего игрока в «Астон Виллу» на постоянной основе за 40 млн евро, однако английский клуб сомневается в необходимости трансфера.

По данным SPORT, руководство «Барселоны» хочет как можно быстрее выручить деньги с продажи Коутиньо, поэтому настоятельно просит бирмингемцев определиться с финальным решением до конца мая.

Филиппе Коутиньо сыграл за «Виллу» 15 матчей в Английской премьер-лиге, отметившись 4 голами и 3 результативными передачами.