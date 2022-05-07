«Барселона» сообщила о серьёзной потере перед игрой с «Бетисом»

Каталонская «Барселона» лишилась своего основного голкипера Марка-Андре тер Штегена в преддверии поединка 35-го тура Ла Лиги против севильского «Бетиса».

Как сообщила пресс-служба «сине-гранатовых», немецкий вратарь пропустит ближайший матч из-за повреждения подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления тер Штегена пока неизвестны.

В этом сезоне на счету Марка-Андре 45 сыгранных матчей и 54 пропущенных мяча. В 14 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Бетис» - «Барселона» пройдет в субботу, 7 мая, начало – 22:00 мск.