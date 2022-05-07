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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» сообщила о серьёзной потере перед игрой с «Бетисом»

07 Мая 2022 • 12:06 Комментировать
Бетис
...
Барселона
3.10 3.75 2.18
Через 9 ч. 10 мин.

Каталонская «Барселона» лишилась своего основного голкипера Марка-Андре тер Штегена в преддверии поединка 35-го тура Ла Лиги против севильского «Бетиса».

Как сообщила пресс-служба «сине-гранатовых», немецкий вратарь пропустит ближайший матч из-за повреждения подколенного сухожилия. Точные сроки восстановления тер Штегена пока неизвестны.

В этом сезоне на счету Марка-Андре 45 сыгранных матчей и 54 пропущенных мяча. В 14 играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Матч «Бетис» - «Барселона» пройдет в субботу, 7 мая, начало – 22:00 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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07.05  19:30 Кадис ... Эльче 2.27 3.20 3.50
07.05  22:00 Бетис ... Барселона 3.45 3.70 2.08
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