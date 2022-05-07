Пике назвал своих кумиров детства

Ветеран каталонской «Барселоны» Херард Пике обозначил имена тех, кому он в детстве стремился подражать. Несмотря на то, что Пике является ярым поклонником клуба, за который выступает, среди названных им есть и футболист мадридского «Реала». Также каталонский футболист признался - в основном ему импонировали футболисты, выступавшие на той же позиции, на которой работает он сам, то есть в роли центрального защитника.

- Мой первый кумир - это Фернандо Йерро. Потом были Рио Фердинанд, Пуйоль, а также Габи Милито. Я всегда следил за игроками, которые играли на моей позиции, - добавил Пике в интервью Sky Sports UK.