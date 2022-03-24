Касильяс утешил «Реал» после разгрома от «Барселоны»

Мадридский «Реал» получил чувствительную оплеуху от «Барселоны» в очередном «эль класико», и утешить свой бывший клуб решил Икер Касильяс, выступавший за «Реал» с 1998 по 2015 год. По его словам, футболистам надо смотреть вперед и искать новые стимулы там, а не зацикливаться на неудачном матче.

- В футболе надо жить сегодняшним и завтрашним днем, а не вчерашним. Конечно, когда вы проигрываете «Барселоне», вас критикуют. Но динамика сезона такова, что вскоре приходят другие матч и другие шансы. «Реалу» просто надо сфокусироваться на будущих матчах и идти дальше, - считает Касильяс, слова которого цитирует El Mundo Deportivo.