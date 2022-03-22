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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе не решит проблем «Реала»

22 Марта 2022 • 16:24 Комментировать (1)
Сельта
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Реал Мадрид
4.00 3.65 1.90
02.04 19:30

«Реал» сенсационно проиграл в «эль класико» «Барселоне» со счётом 0:4. Этот матч обнажил многие проблемы «сливочных». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о том, что надо менять «Реалу».

Мадридские болельщики встречали в воскресенье «Барселону» издевательскими песнями «Где Лионель Месси?». Поклонники «Реала», с одной стороны, пытались уколоть «блауграну», что без аргентинца каталонцы ничего не могут сделать, ведь текущий сезон гости действительно проваливают по результатам. С другой стороны – мадридцы как бы напоминали, что их любимцы недавно разобрались с «ПСЖ», которому тот самый Месси помочь не смог. Кто бы мог подумать, что уже к перерыву столичным поклонникам придётся притихнуть, а в начале второй половины и вовсе хвататься за голову?!

Последние годы шли разговоры, что «Реалу» нужно качественное обновление, но начало этого сезона чуть отбросило эту тему. Винисиус стал оправдывать авансы, Алаба и Милито вроде сбалансировали оборону «сливочных». «Реал» сумел воспользоваться кризисом «Барселоны» и «Атлетико» и убежать в отрыв в чемпионате, и показалось, что проблемы столичной команды остались позади. Однако результаты обманчивы, если смотреть в перспективе.

Кто-то скажет, что это слишком серьёзный вывод из одного матча против «Барселоны». «Реал» всё равно станет чемпионом, а это поражение окажется просто ложкой дёгтя. Однако это довольно поверхностный взгляд. «Барселона» довела до ума то, что не удалось «ПСЖ». Хет-трик Бензема в последние 30 минут противостояния в 1/8 затмил проблемы мадридцев. «Реал» блистательно вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, выдав мощный перфоманс, но не надо забывать, что на протяжении 120 минут парижане играли лучше. Да и камбэк «сливочных» начался не с их действий, а с ошибки Доннаруммы, которая морально подкосила французскую команду.

Воскресный матч показал, в чём разница между «Реалом» и «Барселоной» с точки зрения философии. Хави сумел привить каталонцам игровой стиль, который не зависит от исполнителей. Араухо появился справа в обороне, слева в атаке друг друга могут менять Дембеле и Адама Траоре, а в центре поля наставник может тасовать игроков как хочет – Бускетс, Педри, де Йонг, Гави, Нико Гонсалес друг друга легко поменяют. При этом отсутствие кого-то их них или перестановки не ломают концепцию. «Реалу» же стоило потерять Бензема, передвинуть Модрича, как всё рухнуло. В перерыве Карло Анчелотти постарался что-то поменять, но лучше всего это прокомментировал Тибо Куртуа: «Тактика не работала ни в начале игры, ни во втором тайме. Мы должны обсудить это внутренне, а не здесь».

«Реал» хочет решить свои проблемы методом «галактикос». Летом в Мадрид должен переехать Килиан Мбаппе, а ещё Флорентино Перес хочет перехватить Эрлинга Холанна. При этом остаётся вопрос центра поля. «Реал» продолжает делать ставку на ветеранов Модрича, Каземира и Крооса. Ещё «ПСЖ» нашёл способ, как контратаками прошивать середину поля. «Барселона» же довела это до абсолюта, просто уничтожив мадридских ветеранов. Добавим к этому, что Милитао и Алаба не могли страховать хавбеков.

«Реал» в последние годы пытался законсервироваться. Мадридцы держатся за тройку ветеранов в центре поля, молятся на 34-летнего ветерана Карима Бензема, а справа Ашрафу Хакими предпочли Дани Карвахаля, продав марокканца. Даже на роль тренера решили позвать не революционера, а хорошо знакомого Карло Анчелотти, проверенного старца.

«Реал» этот сезон завершит чемпионством. Тем не менее вряд ли стоит ждать успеха в Лиге чемпионов. А уж с прицелом на следующий сезон «Барселона» сейчас выглядит большим фаворитом. Подписать Мбаппе – это хорошо. Однако Пересу надо не забывать, что его прежняя команда «галактикос» развалилась, когда был продан неброский Клод Макелеле, и опорная зона просто рухнула. Мадридцам срочно нужно обновлять среднюю линию, иначе скоро этим начнут пользоваться все, а Мбаппе не сможет в одиночку тащить команду на себе.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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