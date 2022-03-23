Президент Ла Лиги: «В новую Суперлигу не будут приглашены клубы из Англии»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что организаторы Суперлиги не собираются приглашать в свой проект клубы из АПЛ.

«Флорентино [Перес, организатор Суперлиги и президент мадридского «Реала»] всегда что-нибудь придумывает. Эта концепция принадлежит ему, а не «Реалу». Сейчас они работают над новым проектом, который снова потерпит неудачу. Одной из его целей будет противодействие УЕФА, ФИФА и АПЛ, поэтому клубы из Англии туда не пригласят», – цитирует Football-Italia Тебаса, который известен как один из наиболее ярых противников Суперлиги.

Работу над новой концепцией Суперлиги ведут представители трёх клубов – «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».