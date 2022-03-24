Кроос: «Надо поднимать головы»

Немецкий полузащитник Тони Кроос особенно тяжело перенес поражение «Реала» в «эль класико» - он получил повреждение во время игры, а после матча еще полтора часа сдавал допинг-тест.

Тем не менее, в сложившейся ситуации Кроос пытается видеть положительные стороны - например то, что «Реал» все равно опережает «Барселону» на девять очков в чемпионате, что является более чем солидным заделом.

- Мы должны поднимать наши головы. На самом деле все бы хотели быть сейчас в нашем положении - в лидерах чемпионата и в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поединок с «Челси» будет захватывающим. Когда мы в ударе, то можем все, - напомнил Кроос в видео-лайве на канале своего брата Феликса, Einfach mal Luppen.