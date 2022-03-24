Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос: «Надо поднимать головы»

24 Марта 2022 • 01:17 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.05 3.65 1.88
02.04 19:30

Немецкий полузащитник Тони Кроос особенно тяжело перенес поражение «Реала» в «эль класико» - он получил повреждение во время игры, а после матча еще полтора часа сдавал допинг-тест.

Тем не менее, в сложившейся ситуации Кроос пытается видеть положительные стороны - например то, что «Реал» все равно опережает «Барселону» на девять очков в чемпионате, что является более чем солидным заделом.

- Мы должны поднимать наши головы. На самом деле все бы хотели быть сейчас в нашем положении - в лидерах чемпионата и в четвертьфинале Лиги чемпионов. Поединок с «Челси» будет захватывающим. Когда мы в ударе, то можем все, - напомнил Кроос в видео-лайве на канале своего брата Феликса, Einfach mal Luppen.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
01:46 · Испания. Ла Лига
Коутиньо высказался о периоде выступлений за «Барселону»
01:28 · Испания. Ла Лига
Касильяс утешил «Реал» после разгрома от «Барселоны»
01:25 · Испания. Ла Лига
«Реал» запрашивал информацию о трансфере Беллингема у «Боруссии»
01:17 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Надо поднимать головы»
00:10 · Испания. Ла Лига
Гарсия призвал не воспринимать всерьёз его слова в адрес Винисиуса
23 Марта
22:54 · Испания. Ла Лига
Шустер: «Месси не должен возвращаться в «Барселону»
22:42 · Испания. Ла Лига
Бэйл летом покинет «Реал» 1
22:38 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «В новую Суперлигу не будут приглашены клубы из Англии»
21:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не выбыла из гонки за Холанном
21:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не утратила интерес к Стерлингу
19:51 · Испания. Ла Лига
Каземиро – лидер по ударам среди полузащитников, не забивших ни одного гола в Ла Лиге
18:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» доверяет Анчелотти и не занимается поиском его замены
18:17 · Испания. Ла Лига
Аспиликуэта отказался комментировать свой переход в «Барселону»
18:06 · Испания. Ла Лига
Защитник «Баварии» заинтересовал «Реал» и «Барселону»
17:48 · Испания. Ла Лига
Араухо и Гави отклонили предложение «Барселоны» 1
Все новости
Рекомендуем