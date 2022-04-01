Марсело захотел задержаться в «Реале» ещё на годик

Мы уже не раз сообщали о том, что выступающий за мадридский «Реал» с 2007 года Марсело летом покинет клуб и уже давно готовится к жизни после «Реала». Но, как сообщает сейчас El Mundo Deportivo, в последнее время Марсело передумал и теперь он полагает, что мог бы еще годик поиграть за «сливочных».

Правда, не совсем ясно, разделяет ли его мнение президент мадридского клуба Флорентино Перес, который известен тем, что не испытывает особой жалости к ветеранам, даже тем, кто отдал клубу практически всю карьеру.

И в этом сезоне на Марсело уже давно практически не рассчитывают - он провел лишь четырнадцать матчей в общей сложности и сыграл все 90 мнут только раз, в Кубке Испании.