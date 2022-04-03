Форвард «Сельты»: Арбитру оставалось лишь назначить четвёртый пенальти для «Реала» и пробить его самому

Испанский нападающий «Сельты» Яго Аспас высказался по поводу работы арбитра в недавнем поединке национального чемпионата с мадридским «Реалом».

Аспас сказал, что арбитру Пабло Фуэртесу оставалось только назначить четвёртый пенальти в пользу «Реала» и пробить его самому. Яго отметил, что рефери очень хотел, чтобы Карим Бензема оформил хет-трик. Форвард добавил, что у него осталось чувство, будто его просто ******** [поимели].

Напомним, что мадридская команда благодаря дублю Бензема с пенальти сумела обыграть «Сельту» со счётом 2:1. Арбитр назначил три пенальти в ворота клуба из Виго.