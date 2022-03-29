«Реалу» интересен полузащитник «Порту»

Центральный полузащитник «Порту» Витинья попал в сферу интересов мадридского «Реала».

Как сообщалось ранее в португальской прессе, 22-летний футболист заинтересовал «Ливерпуль», «Лацио» и «Баварию». Согласно Defensa Central, «Реал» также присматривается к португальцу. Именно Витинья может стать приоритетной целью «сливочных» в том случае, если не удастся приобрести Орельена Чуамени из «Монако».

Витинья провёл 38 матчей за «Порту» во всех турнирах текущего сезона, отметившись 3 голами и 3 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 млн евро.