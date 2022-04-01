Президент «Реала» по-прежнему верит в Эдена Азара

Полузащитника Эдена Азара часто называют самой большой трансферной неудачей мадридского «Реала», бельгийский игрок откровенно не блещет в мадридском клубе, в который перебрался в 2019-м году. Очень часто он пассивно взирает со скамейки запасных за ходом матчей своего клуба, а Карло Анчелотти откровенно не доверяет Азару.

Зато в него верит Флорентино Перес, слегка сумасбродный президент мадридского клуба. И, возможно, это главная причина того, что от Азара руководство «Реала» избавиться не спешит, отмечает испанское издание Sport.es.

В текущем сезоне Азар провел за семнадцать матчей в чемпионате Испании.