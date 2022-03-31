Винисиус готов подписано новый контракт с «Реалом»

Нападающий «Реала» Жуниор Винисиус этим летом подпишет новый контракт, сообщило издание Managing Madrid.

Источник утверждает, что 21-летний бразилец является самым низкооплачиваемым игроком в мадридском клубе.

Винисиус перешел в «Реал» из бразильского «Фламенго» в 2018 году. «Сливочные» заплатили за трансфер молодого футболиста 45 млн евро.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 27 матчей за «королевский клуб», забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfrmarkt оценивает стоимость 21-летнего бразильца на трансферном рынке в 100 млн евро.