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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус готов подписано новый контракт с «Реалом»

31 Марта 2022 • 23:50 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
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02.04 19:30

Нападающий «Реала» Жуниор Винисиус этим летом подпишет новый контракт, сообщило издание Managing Madrid.

Источник утверждает, что 21-летний бразилец является самым низкооплачиваемым игроком в мадридском клубе.

Винисиус перешел в «Реал» из бразильского «Фламенго» в 2018 году. «Сливочные» заплатили за трансфер молодого футболиста 45 млн евро.

В текущем сезоне Винисиус сыграл 27 матчей за «королевский клуб», забил 14 голов и отдал 6 результативных передач. Портал Transfrmarkt оценивает стоимость 21-летнего бразильца на трансферном рынке в 100 млн евро.


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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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