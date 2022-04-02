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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема установил личный рекорд по количеству голов за сезон

02 Апреля 2022 • 22:04 Комментировать
Сельта
1:2
Реал Мадрид
окончен

Капитан и нападающий «Реала» Карим Бензема принес победу «сливочным» в матче 30-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

В этом матче француз забил два гола с пенальти. Таким образом, Бензема забил 34 гола в текущем сезоне. По этому показателю он обновил личный рекорд по голам в сезоне. До этого, у 34-летнего футболиста был рекорд 32 гола в сезоне-2011/12.

«Реал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе у «сливочных» 69 очков. Ближайший преследователь «Севилья» идет на втором месте с 57 очками.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Ла Лига
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окончен Хетафе 1:0 Мальорка 2.15 3.00 4.00
окончен Леванте 2:0 Вильярреал 3.85 3.75 1.92
окончен Сельта 1:2 Реал Мадрид 4.05 3.65 1.90
Идет 43 минута Атлетико М 1:0 Алавес 1.27 5.80 12.00
03.04  15:00 Атлетик Б ... Эльче 1.61 4.10 5.80
03.04  17:15 Бетис ... Осасуна 1.91 3.70 4.10
03.04  19:30 Гранада ... Райо Вальекано 2.65 3.20 2.85
03.04  19:30 Валенсия ... Кадис 1.84 3.70 4.40
03.04  22:00 Барселона ... Севилья 1.70 3.95 5.00
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