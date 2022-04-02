Бензема установил личный рекорд по количеству голов за сезон

Капитан и нападающий «Реала» Карим Бензема принес победу «сливочным» в матче 30-го тура Ла Лиги против «Сельты» (2:1).

В этом матче француз забил два гола с пенальти. Таким образом, Бензема забил 34 гола в текущем сезоне. По этому показателю он обновил личный рекорд по голам в сезоне. До этого, у 34-летнего футболиста был рекорд 32 гола в сезоне-2011/12.

«Реал» по-прежнему лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе у «сливочных» 69 очков. Ближайший преследователь «Севилья» идет на втором месте с 57 очками.