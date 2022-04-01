Бэйл хочет открыть гольф-бар в Бристоле, но местные противятся ему

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл готовится к деятельности после Мадрида - летом он покинет клуб и вернется в родной Уэльс. Гарет активно готовит новые бизнес-проекты - но некоторые из них изначально не вызывают энтузиазма у его земляков.

Как сообщает BBC, Бэйл решил открыть в городе Бристоль гольф-бар, однако этим он вызвал негодование жителей жилого комплекса из 104 квартир, которые боятся, что появление увеселительного заведения рядом с ними приведет к резкому изменению распорядка и дополнительному шуму рядом с их квартирами. Жильцы настроены решительно и готовы активно протестовать против планов Бэйла и в дальнейшем.