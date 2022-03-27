«Реал» может продать шесть игроков ради подписания Мбаппе и Холанна

Руководство «Реала» хочет сделать все возможное, чтобы подписать нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Издание Fichajes утверждает, что королевский клуб готов пойти на то, чтобы продать шесть игроков в летнее трансферное окно, чтобы подписать Мбаппе и Холанна.

Сообщается, что в число потенциальных футболистов, которые покинут «сливочных» вошли полузащитник Дани Себальос, нападающие Мариано Диас, Лука Йович и Эден Азар.

«Реал» после 29 туров располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 66 очков. Ближайший преследователь «Севилья» имеет в своем активе 57 очков.