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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может продать шесть игроков ради подписания Мбаппе и Холанна

27 Марта 2022 • 18:01 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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02.04 19:30

Руководство «Реала» хочет сделать все возможное, чтобы подписать нападающих «ПСЖ» Килиана Мбаппе и дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

Издание Fichajes утверждает, что королевский клуб готов пойти на то, чтобы продать шесть игроков в летнее трансферное окно, чтобы подписать Мбаппе и Холанна.

Сообщается, что в число потенциальных футболистов, которые покинут «сливочных» вошли полузащитник Дани Себальос, нападающие Мариано Диас, Лука Йович и Эден Азар.

«Реал» после 29 туров располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 66 очков. Ближайший преследователь «Севилья» имеет в своем активе 57 очков.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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