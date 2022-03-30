Вальехо хочет остаться в «Реале»

Центральный защитник Хесус Вальехо не планирует покидать «Реал», несмотря на отсутствие игровой практики.

25-летний испанец провёл на поле всего 14 минут в текущем сезоне, однако намерен остаться в мадридском клубе, чтобы произвести впечатление на главного тренера Карло Анчелотти и стать важным игроком ротации. Об этом сообщает издание Fichajes.

Хесус Вальехо выступает за «Реал» с 2015 года. За неполные семь лет на его счету всего 22 матча за первую команду «сливочных». В предыдущих сезонах испанец пробовал силы в «Гранаде» и английском «Вулверхэмптоне» на правах аренды.