«Реал» согласовал аренду Винисиуса Тобиаса

Нападающий «Шахтёра» Винисиус Тобиас, который ещё не успел дебютировать за донецкий клуб после перехода в январе, близок к тому, чтобы стать футболистом мадридского «Реала».

По сообщениям итальянского журналиста Фабрицио Романо, мадридский «Реал» возьмёт футболиста в аренду. При этом у «сливочных» будет право выкупа. Если оно будет активировано, то Винисиус Тобиас подпишет с клубом контракт сроком на 5 лет.

Все финансовые вопросы касательно аренды футболиста уже согласованы с донецким «Шахтёром». Напомним, что Тобиас перешёл в команду в январе из бразильского «Интернасьонала».