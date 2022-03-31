Бензема сможет помочь «Реалу» в матче против «Сельты»

Нападающий и капитан «Реала» Карим Бензема восстановился от травмы и сможет помочь своей команде в матче 30-го тура Ла Лиги против «Сельты».

Помимо Бензема в общую группу вернулся Ферлан Менди. Футболисты уже приступили к тренировкам в общей группе.

Оба француза не принимали участие в матче 29-го тура Ла Лиги, в котором «королевский клуб» потерпел разгромное поражение от «Барселоны» со счетом 0:4.

Главная цель тренерского штаба – чтобы Бензема и Менди набрали кондиции к матчу 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси».

«Сливочные» сыграют против «Сельты» на выезде 2 апреля. Начало матча – в 19:30 мск.