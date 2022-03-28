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Чемпионат Испании. Ла Лига

Азар пропустит остаток сезона из-за травмы

28 Марта 2022 • 15:33 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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02.04 19:30
Полузащитник мадридского «Реал» Эден Азар выбыл из строя до конца сезона из-за операции, которую перенёс на лодыжке. Эта травма стала для бельгийца уже 16-й за всё время пребывания в мадридском клубе.
 
Несмотря на прежние сообщения испанской прессы о том, что Азар пробудет вне игры всего 5 недель, журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес заявил, что бельгиец уже не появится на поле в этом сезоне.
 
В общем и целом Азар пропустил в составе мадридского «Реала» 500 дней из-за различных травм. В скором времени «сливочным» предстоит встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси», за который Азар выступал с 2012 по 2019 год.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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