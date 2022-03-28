Азар пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реал» Эден Азар выбыл из строя до конца сезона из-за операции, которую перенёс на лодыжке. Эта травма стала для бельгийца уже 16-й за всё время пребывания в мадридском клубе.

Несмотря на прежние сообщения испанской прессы о том, что Азар пробудет вне игры всего 5 недель, журналист El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес заявил, что бельгиец уже не появится на поле в этом сезоне.

В общем и целом Азар пропустил в составе мадридского «Реала» 500 дней из-за различных травм. В скором времени «сливочным» предстоит встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов против лондонского «Челси», за который Азар выступал с 2012 по 2019 год.