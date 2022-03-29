Определился клуб, в котором готов поиграть Бэйл для подготовки к чемпионату мира

Как мы уже сообщали, Гарет Бэйл после расставания с «Реалом» готов завершить карьеру, но в то же время чувствует себя обязанным помочь Уэльсу на чемпионате мира в Катаре. А особенность грядущего ЧМ в том, что он состоится не в межсезонье, как обычно, а посреди следующего сезона.

Это означает, что прекращение карьеры летом чревато потерей игровой формы и даже места в команде. Поэтому Бэйл готов поиграть полгода в каком-нибудь клубе - и его готов пригласить к себе «Кардифф», что очень удобно для Гарета, который намерен жить в столице Уэльса после расставания с «Реалом».