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Чемпионат Испании. Ла Лига

Определился клуб, в котором готов поиграть Бэйл для подготовки к чемпионату мира

29 Марта 2022 • 23:57 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
3.95 3.60 1.90
02.04 19:30

Как мы уже сообщали, Гарет Бэйл после расставания с «Реалом» готов завершить карьеру, но в то же время чувствует себя обязанным помочь Уэльсу на чемпионате мира в Катаре. А особенность грядущего ЧМ в том, что он состоится не в межсезонье, как обычно, а посреди следующего сезона.

Это означает, что прекращение карьеры летом чревато потерей игровой формы и даже места в команде. Поэтому Бэйл готов поиграть полгода в каком-нибудь клубе - и его готов пригласить к себе «Кардифф», что очень удобно для Гарета, который намерен жить в столице Уэльса после расставания с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Уэльса Гарет Бэйл
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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