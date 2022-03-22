Болельщики «Реала» проголосовали за возможную кандидатуру для смены Анчелотти

В то время как руководство «Реала» выразило поддержку итальянскому наставнику клуба Карло Анчелотти, болельщики клуба не могут простить ему провала в матче с «Барселоной», и путем голосования уже выбрали «замену» для Анчелотти. Это, как сообщает испанское издание AS, бывший футболист «Реала» - Хаби Алонсо.

Сейчас он тренирует второй клуб «Реал Сосьеда» и вывел его в Сегунду. Летом истекает его нынешний контракт и многие из фанов «Реала» в обсуждениях видят его как самую вероятную кандидатуру для замены Анчелотти. Так что деятельность Карло в «Реале» может закончиться весьма неожиданно...