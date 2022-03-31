«Реал» может приобрести Винисиуса Тобиаса из донецкого «Шахтёра»

«Реал» пристально следит за нападающим донецкого «Шахтёра» Винисиусом Тобиасом. Согласно Mundo Deportivo, мадридский клуб задумывается над тем, чтобы приобрести бразильца уже в ближайшее время.

Отметим, что Тобиас на данный момент не провёл ни одного матча на взрослом уровне, не успев даже дебютировать за донецкий «Шахтёр». Ранее появлялась информация, что в трансфере молодого таланта также заинтересован другой мадридский клуб – «Атлетико», который намерен арендовать футболиста.

Винисиус Тобиас преешёл в донецкий «Шахтёр» зимой 2022 года из бразильского «Интернасьонала». Совсем недавно футболисту исполнилось 18 лет.