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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может приобрести Винисиуса Тобиаса из донецкого «Шахтёра»

31 Марта 2022 • 14:07 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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02.04 19:30
«Реал» пристально следит за нападающим донецкого «Шахтёра» Винисиусом Тобиасом. Согласно Mundo Deportivo, мадридский клуб задумывается над тем, чтобы приобрести бразильца уже в ближайшее время.
 
Отметим, что Тобиас на данный момент не провёл ни одного матча на взрослом уровне, не успев даже дебютировать за донецкий «Шахтёр». Ранее появлялась информация, что в трансфере молодого таланта также заинтересован другой мадридский клуб – «Атлетико», который намерен арендовать футболиста.
 
Винисиус Тобиас преешёл в донецкий «Шахтёр» зимой 2022 года из бразильского «Интернасьонала». Совсем недавно футболисту исполнилось 18 лет.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Винисиус Тобиас
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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