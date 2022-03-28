Перес зол на Анчелотти из-за того, что он оставил в команде Бэйла и Азара

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен действиями главного тренера команды Карло Анчелотти. Дело в том, что перед началом сезона президент требовал у наставника исключить Азара и Бэйла из состава и выставить их на трансфер, на что итальянец не согласился, посчитав, что игроки еще понадобятся клубу.

Азар и Бэйл в этом сезоне являются игроками запаса и на двоих провели в Ла Лиге всего 106 минут. Бельгиец совсем недавно получил травму лодыжки, из-за которой будет вынужден пропустить все оставшиеся матчи в сезоне.

Напомним, что контракт Бэйла с «Реалом» уже этим летом. По предварительной информации английских источников, валлиец вновь может вернуться в «Тоттенхэм».