Куртуа: Не знаю, заслужил ли «Реал» победу над «Сельтой»

Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа поделился с журналистами своим мнением по поводу победы мадридской команды над «Сельтой».

Тибо сказал, что эти три очка для «сливочных» очень важны. Голкипер отметил, что не знает, заслужил ли «Реал» эту победу, но с «Сельтой» всегда тяжело играть на её поле. Куртуа добавил, что команда из Виго смотрелась очень здорово, действовала интенсивно и создала «Реалу» проблемы.

Напомним, что «Реал» со счётом 2:1 сумел обыграть «Сельту». Оба гола с пенальти забил французский форвард Карим Бензема.