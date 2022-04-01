Санти Мина сможет принять участие в матче против «Реала», несмотря на судебный процесс

Нападающий «Сельты» Санти Мина включен в заявку своей команды на матч 30-го тура против «Реала».

26-летний футболист не тренировался с командой неделю, но этот факт не повлиял на решение главного тренера Эдуардо Коудета включить футболиста в заявку на матч. Мина не тренировался с командой по причине посещения суда в Альмерии.

Напомним, форварду грозит тюремное заключение сроком до восьми лет за изнасилование в отношении девушки в 2017 году.

По словам тренера на пресс-конференции перед матчем, Мина является важным игроком для команды и пока к нему нет обвинения, команда должна относиться к игроку, как обычно. Коудет не понимает, как можно судить человека, если его вина не доказана.

Матч 30-го тура «Сельта» - «Реал» пройдет завтра, 2 апреля. «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 66 очками, «Сельта» с 36 очками располагается на 11-й строчке.