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Санти Мина сможет принять участие в матче против «Реала», несмотря на судебный процесс

01 Апреля 2022 • 18:18 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
4.00 3.65 1.90
02.04 19:30

Нападающий «Сельты» Санти Мина включен в заявку своей команды на матч 30-го тура против «Реала».

26-летний футболист не тренировался с командой неделю, но этот факт не повлиял на решение главного тренера Эдуардо Коудета включить футболиста в заявку на матч. Мина не тренировался с командой по причине посещения суда в Альмерии.

Напомним, форварду грозит тюремное заключение сроком до восьми лет за изнасилование в отношении девушки в 2017 году.

По словам тренера на пресс-конференции перед матчем, Мина является важным игроком для команды и пока к нему нет обвинения, команда должна относиться к игроку, как обычно. Коудет не понимает, как можно судить человека, если его вина не доказана.

Матч 30-го тура «Сельта» - «Реал» пройдет завтра, 2 апреля. «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 66 очками, «Сельта» с 36 очками располагается на 11-й строчке.


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02.04  19:30 Сельта ... Реал Мадрид 5.00 3.90 1.72
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