Куртуа о матче с «Сельтой»: В ворота «Реала» тоже ставили такие пенальти

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал журналистам о том, что думает по поводу трёх пенальти, которые были назначены в ворота «Сельты».

Куртуа сказал, что он отчётливо видел моменты с первыми двумя пенальти, но не разглядел третий. Тибо отметил, что в ворота «Реала» часто ставили подобные одиннадцатиметровые, а тут, в кои-то веки, «сливочным» дали сразу три пенальти в одном матче. Бельгиец добавил, что судейство в матче с «Сельтой» было нормальное.

Напомним, что «Реал» благодаря двум голам с пенальти от Карима Бензема сумел одержать победу над «Сельтой» со счётом 2:1.