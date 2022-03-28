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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес может уволить Анчелотти, если «Реал» не возьмёт Ла Лигу

28 Марта 2022 • 20:01 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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02.04 19:30
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уволить наставника команды Карло Анчелотти, если тот не сможет привести «сливочных» к победе в чемпионате Испании. Об этом сообщает издание AS.
 
При этом сообщается, что в случае вылета из Лиги чемпионов, итальянец сохранит работу.  На стадии четвертьфинала «Реалу» предстоит встретиться с лондонским «Челси», который выбил «сливочных» из турнира в прошлом году.
 
На данный момент «Реал» лидирует в чемпионате Испании с преимуществом в 9 очков. Если команда доведёт дело до конца, то Карло Анчелотти станет первым тренером, которому удалось одержать победу в каждом из топ-5 чемпионатов Европы.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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