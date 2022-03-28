Перес может уволить Анчелотти, если «Реал» не возьмёт Ла Лигу

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уволить наставника команды Карло Анчелотти, если тот не сможет привести «сливочных» к победе в чемпионате Испании. Об этом сообщает издание AS.

При этом сообщается, что в случае вылета из Лиги чемпионов, итальянец сохранит работу. На стадии четвертьфинала «Реалу» предстоит встретиться с лондонским «Челси», который выбил «сливочных» из турнира в прошлом году.

На данный момент «Реал» лидирует в чемпионате Испании с преимуществом в 9 очков. Если команда доведёт дело до конца, то Карло Анчелотти станет первым тренером, которому удалось одержать победу в каждом из топ-5 чемпионатов Европы.