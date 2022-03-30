Асенсио хочет остаться в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио заинтересован в продлении контракта с клубом.

Слухи связывали Асенсио с переходом в итальянский «Милан», однако, как информирует Marca, футболист намерен продолжить сотрудничество с «Реалом», поэтому не собирается вступать в переговоры с другими клубами.

Контракт 26-летнего испанца со «сливочными» рассчитан до следующего лета. По данным источника, стороны пока не обсуждали продление соглашения, но «Реал» готов предложить Асенсио новый пятилетний договор с сохранением текущей зарплаты.

Марко Асенсио провёл 33 встречи во всех турнирах нынешней кампании, отметившись 10 голами.