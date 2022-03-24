Бензема сыграет в следующем туре Ла Лиги

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема примет участие в следующем матче испанского чемпионата с «Сельтой».

По информации издания Marca, 34-летний французский футболист в ближайшее время восстановится после травмы икроножной мышцы, из-за которой форвард пропустил не только эль-класико с «Барселоной», но и не поехал в национальную команду. В следующем матче Ла Лиги с «Сельтой», который состоится второго апреля, Карим уже должен вернуться в строй.

Напомним, что в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 25 матчей, в которых забил 22 мяча и сделал 11 ассистов.