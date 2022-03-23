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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каземиро – лидер по ударам среди полузащитников, не забивших ни одного гола в Ла Лиге

23 Марта 2022 • 19:51 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
4.05 3.70 1.87
02.04 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» отметился не самым приятным достижением.

В 26 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги бразилец нанёс 34 удара по воротам соперников (6 из них – в створ), но не забил при этом ни одного гола. Таким образом, Каземиро стал самым бьющим среди всех полузащитников чемпионата Испании, не имеющих в своём активе забитых мячей.

В общей сложности 30-летний опорный хавбек провёл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись 4 результативными передачами и 14 жёлтыми карточками.

Примечательно, что за сборную Бразилии Каземиро забивал не так давно – в январском матче против Эквадора (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Бразилии Каземиро
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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