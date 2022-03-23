Каземиро – лидер по ударам среди полузащитников, не забивших ни одного гола в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» отметился не самым приятным достижением.

В 26 матчах нынешнего розыгрыша Ла Лиги бразилец нанёс 34 удара по воротам соперников (6 из них – в створ), но не забил при этом ни одного гола. Таким образом, Каземиро стал самым бьющим среди всех полузащитников чемпионата Испании, не имеющих в своём активе забитых мячей.

В общей сложности 30-летний опорный хавбек провёл за «Реал» 38 матчей во всех турнирах текущего сезона, отметившись 4 результативными передачами и 14 жёлтыми карточками.

Примечательно, что за сборную Бразилии Каземиро забивал не так давно – в январском матче против Эквадора (1:1).