Три пенальти для Бензема и натужная победа в итоге: «Реал» одолел «Сельту» перед выездом к «Челси»

Мадридский «Реал» гостил у «Сельты» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

На «Балаидос» прибыл мадридский «Реал» во всеоружии. Посреди недели команде Карло Анчелотти предстоит важнейший выезд в Лондон, но беречь силы «сливочные» не стали. Атакующее трио Бензема – Винисиус – Асенсио, ставшее в этом году основным, появилось с первых минут. «Реал» собрался подтвердить звание безоговорочного лидера Ла Лиги и стал бежать вперёд с первых минут.

Получилось хорошо. Уже на 10-й минуте должен был залетать первый мяч. Асенсио от правого угла штрафной площади технично закинул на дальний край вратарской, где упустили Карима Бензема. Француз пробивал головой в падении метров с трёх, но фантастическим образом не сумел попасть в створ. Исправился форвард через восемь минут. Правда, помогли ему Милитао, Нолито и арбитр.

После неудачного углового мяч был возвращён в штрафную площадь «Сельты», где его зацепил Милитао. Защитник поставил корпус, попытался прострелить, как был сбит Нолито, подоспевшим на защиту своих ворот. Рефери даже повтор смотреть не стал, указав на «точку», а Карим Бензема легко переиграл вратаря, катнув в угол – 0:1.

Оборона «Сельты» трещала по швам, но у галисийцев свои козыри. Аспас, Суарес и Нолито впереди творили магию. Очень классно комбинировали, совсем не боялись именитого соперника и до поры до времени прощали. Был шикарный удар Яго Аспаса со штрафного – Куртуа вытащил из «девятки», был удар Дениса Суареса из центра штрафной площади – тоже спас Тибо, был незасчитанный гол Гальярдо, которому вменили миллиметровый (и липовый?) офсайд Яго Аспаса.

Сквозь все трудности продралась «Сельта» и счёт всё-таки сравняла. Расчертили классно хозяева – из центра пошёл перевод на Галана, тот прострелил с левого края, а Нолито расстрелял Тибо Куртуа ударом с линии вратарской – 1:1. «Реал» ответ подготовил очень быстро, заработав и второй пенальти. Родриго прокинул мяч мимо Мурильо, а ногу защитник решил не убирать – об неё и споткнулся бразилец. Вот только второй пенальти Бензема не реализовал. Дитуро реагировал по удару и парировал мяч чуть левее центра.

Но и на этом история с пенальти не закончился. Теперь уже скоростной проход Менди, нога Васкеса, столкновение и нарушение. «Реал» получил право на третий удар с 11-метровой отметки, снова к «точке» подошёл Карим Бензема и на этот раз был точен, оформив дубль бильярдным ударом в «шестёрку» - 1:2. После этого «Реал» вспомнил про «Челси», включил режим успокоения, засушил игру и довёл дело до гостевой победы на «Балаидосе».

Отрыв от «Севильи», которой завтра играть с «Барселоной», вырос до солидных 12 очков. Теперь «Реалу» можно сосредоточиться на Лиге чемпионов.