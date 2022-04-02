Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Три пенальти для Бензема и натужная победа в итоге: «Реал» одолел «Сельту» перед выездом к «Челси»

02 Апреля 2022 • 21:24 Комментировать (3)
Сельта
1:2
Реал Мадрид
окончен

Мадридский «Реал» гостил у «Сельты» в рамках 30-го тура чемпионата Испании.

Протокол игры  
Сельта 1:2Реал Мадрид
  19'Бензема Карим (0:1)
(1:1) Нолито Агудо52'   
  70'Бензема Карим (1:2)
Дитуро МатиасВаскес КевинАйду ДжозефМурильо Джейсон   57'Галан Хави   36'Пейнадо Франсиско  73' (Тапия Ренато (  73') Браис Мендес  81' (Пинеда Орбелин (  81') Денис СуаресНолито Агудо  73' (Мина Сантьяго (  73') Аспас ЯгоТьяго Гальярдо   40'  60' (Серви Франко (  60')
Запасные: Фонтан ХосеСолари АугустоКампос ГаискаАраухо НесторРубен БланкоДомингес КарлосCesar Fernandez
Куртуа ТибоВаскес Лукас  61' (Карвахаль Даниэль (  61') Милитао Эдер  85' (Себальос Дани (  85') Алаба ДавидМенди ФерланМодрич Лука  74' (Вальверде Федерико (  74') Каземиро КарлосКроос Тони  85' (Начо Фернандес (  85') Асенсио Марко  61' (Родриго (  61') Бензема КаримВинисиус Жуниор
Запасные: Пиньейро ДиегоБэйл ГаретДиас МарианоКарло АнчелоттиМарсело ВиераЛунин АндрейКамавинга ЭдуардоВальехо Хесус
02 апреля. Стадион "Балаидос".

 

На «Балаидос» прибыл мадридский «Реал» во всеоружии. Посреди недели команде Карло Анчелотти предстоит важнейший выезд в Лондон, но беречь силы «сливочные» не стали. Атакующее трио Бензема – Винисиус – Асенсио, ставшее в этом году основным, появилось с первых минут. «Реал» собрался подтвердить звание безоговорочного лидера Ла Лиги и стал бежать вперёд с первых минут.

Получилось хорошо. Уже на 10-й минуте должен был залетать первый мяч. Асенсио от правого угла штрафной площади технично закинул на дальний край вратарской, где упустили Карима Бензема. Француз пробивал головой в падении метров с трёх, но фантастическим образом не сумел попасть в створ. Исправился форвард через восемь минут. Правда, помогли ему Милитао, Нолито и арбитр.

После неудачного углового мяч был возвращён в штрафную площадь «Сельты», где его зацепил Милитао. Защитник поставил корпус, попытался прострелить, как был сбит Нолито, подоспевшим на защиту своих ворот. Рефери даже повтор смотреть не стал, указав на «точку», а Карим Бензема легко переиграл вратаря, катнув в угол – 0:1.

Оборона «Сельты» трещала по швам, но у галисийцев свои козыри. Аспас, Суарес и Нолито впереди творили магию. Очень классно комбинировали, совсем не боялись именитого соперника и до поры до времени прощали. Был шикарный удар Яго Аспаса со штрафного – Куртуа вытащил из «девятки», был удар Дениса Суареса из центра штрафной площади – тоже спас Тибо, был незасчитанный гол Гальярдо, которому вменили миллиметровый (и липовый?) офсайд Яго Аспаса.

Сквозь все трудности продралась «Сельта» и счёт всё-таки сравняла. Расчертили классно хозяева – из центра пошёл перевод на Галана, тот прострелил с левого края, а Нолито расстрелял Тибо Куртуа ударом с линии вратарской – 1:1. «Реал» ответ подготовил очень быстро, заработав и второй пенальти. Родриго прокинул мяч мимо Мурильо, а ногу защитник решил не убирать – об неё и споткнулся бразилец. Вот только второй пенальти Бензема не реализовал. Дитуро реагировал по удару и парировал мяч чуть левее центра.

Но и на этом история с пенальти не закончился. Теперь уже скоростной проход Менди, нога Васкеса, столкновение и нарушение. «Реал» получил право на третий удар с 11-метровой отметки, снова к «точке» подошёл Карим Бензема и на этот раз был точен, оформив дубль бильярдным ударом в «шестёрку» - 1:2. После этого «Реал» вспомнил про «Челси», включил режим успокоения, засушил игру и довёл дело до гостевой победы на «Балаидосе».

Отрыв от «Севильи», которой завтра играть с «Барселоной», вырос до солидных 12 очков. Теперь «Реалу» можно сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Хетафе 1:0 Мальорка 2.15 3.00 4.00
окончен Леванте 2:0 Вильярреал 3.85 3.75 1.92
окончен Сельта 1:2 Реал Мадрид 4.05 3.65 1.90
Идет 16 минута Атлетико М 1:0 Алавес 1.27 5.80 12.00
03.04  15:00 Атлетик Б ... Эльче 1.61 4.10 5.80
03.04  17:15 Бетис ... Осасуна 1.91 3.70 4.10
03.04  19:30 Гранада ... Райо Вальекано 2.65 3.20 2.85
03.04  19:30 Валенсия ... Кадис 1.84 3.70 4.40
03.04  22:00 Барселона ... Севилья 1.70 3.95 5.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Апреля
22:04 · Испания. Ла Лига
Бензема установил личный рекорд по количеству голов за сезон
22:00 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» — «Алавес»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
21:45 · Испания. Ла Лига
Хави: «Дембеле счастлив с нами»
20:24 · Испания. Ла Лига
Бензема забил за «Реал» в первом же матче после восстановления от травмы
19:23 · Испания. Ла Лига
Дубль Луиса Моралеса принёс победу «Леванте»
19:00 · Испания. Ла Лига
«Сельта» — «Реал» Мадрид: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
16:59 · Испания. Ла Лига
«Хетафе» обыграл «Мальорку» в важнейшем матче
15:40 · Испания. Ла Лига
Хави: «Араухо и Гави важны для «Барселоны». Мы не можем позволить им уйти»
13:55 · Испания. Ла Лига
Лапорта о Дембеле: «Он счастлив в «Барселоне»
12:45 · Испания. Ла Лига
Форвард «Барселоны» заразился коронавирусом
08:25 · Испания. Ла Лига
Зеедорф считает, что Мбаппе идеально впишется в «Реал»
03:30 · Испания. Ла Лига
Пике: «Есть футболисты в сборной Испании, которые не ощущают себя испанцами»
02:16 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Двери «Барселоны» всегда открыты для Месси»
01:19 · Испания. Ла Лига
Лапорта – о подписании Холанна: «Не хотим подвергать риску «Барселону»
01 Апреля
22:40 · Испания. Ла Лига
«Реал» выделил на трансфер Холанна 150 млн евро
Все новости
Рекомендуем