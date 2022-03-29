Бэйл летом может перейти в «Кардифф»

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл в летнее межсезонье может присоединиться к валлийскому «Кардиффу», который на данный момент идёт на 17 месте в Чемпионшипе.

Как сообщает Football Italia, на данный момент в услугах Бэйла заинтересованы несколько клубов Серии А и АПЛ, но при этом вполне вероятным кажется исход, при котором Гарет решит присоединиться к «Кардиффу». Единственной преградой является зарплата футболиста. Сейчас валлиец зарабатывает в Мадриде 16 миллионов евро за сезон. Для того, чтобы перейти в «Кардифф», полузащитник будет вынужден снизить эту цифру практически до минимума.

Напомним, что контракт Бэйла с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.