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Чемпионат Италии. Серия А

Асенсио может перейти в «Милан», если «Реал» купит Мбаппе

29 Марта 2022 • 14:28 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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02.04 19:30
Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в летнее межсезонье может оказаться в составе «Милана». На фоне слухов о возможном переходе в стан «россонери», игрок на днях вместе со своей девушкой Сандрой Гараль посетил Милан и сделал пару снимков на фоне знаменитого собора.
 
Контракт Асенсио с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Сейчас футболист счастлив на «Сантьяго Бернабеу», но ему нужны гарантии того, что в следующем сезоне он не потеряет место в основе. Особенно этому может поспособствовать трансфер Киллиана Мбаппе из «ПСЖ».
 
По сообщениям Football Italia, на днях руководство «Реала» и «Милана» проведёт встречу по выкупу полузащитника Браима Диаса, на которой также может быть упомянуто будущее Асенсио.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Марко Асенсио Килиан Мбаппе
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