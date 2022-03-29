Асенсио может перейти в «Милан», если «Реал» купит Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио в летнее межсезонье может оказаться в составе «Милана». На фоне слухов о возможном переходе в стан «россонери», игрок на днях вместе со своей девушкой Сандрой Гараль посетил Милан и сделал пару снимков на фоне знаменитого собора.

Контракт Асенсио с мадридским «Реалом» рассчитан до лета 2023 года. Сейчас футболист счастлив на «Сантьяго Бернабеу», но ему нужны гарантии того, что в следующем сезоне он не потеряет место в основе. Особенно этому может поспособствовать трансфер Киллиана Мбаппе из «ПСЖ».

По сообщениям Football Italia, на днях руководство «Реала» и «Милана» проведёт встречу по выкупу полузащитника Браима Диаса, на которой также может быть упомянуто будущее Асенсио.