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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» и «Милан» проведут встречу по трансферу Диаса

28 Марта 2022 • 15:21 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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02.04 19:30
Мадридский «Реал» и «Милан» в ближайшее время проведут встречу, в ходе которой будет обсуждаться полноценный переезд полузащитника Браима Диаса на «Сан Сиро». При этом сообщается, что на переговорах могут быть затронуты темы касательно будущего других футболистов.
 
По сообщениям Football Italia, в ходе встречи «россонери» попытаются сбить требуемую мадридским «Реалом» сумму выкупа за Диаса, которая составляет 22 миллиона евро. Также «Милан» может начать переговоры по потенциальному трансферу сербского нападающего Луки Йовича.
 
Напомним, что Диас выступает за «Милан» с лета 2020 года. Футболист присоединился к команде на правах двухгодичной аренды.
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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