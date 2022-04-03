«Сельту» просто не уважают»: Нолито раскритиковал судейство в матче с «Реалом»

Испанский нападающий «Сельты» Нолито в разговоре с журналистами жёстко высказался по поводу работы арбитра в поединке с мадридским «Реалом».

Нолито сказал, что команда из Виго провела отличный матч и заслуживала ничью. Форвард отметил, что в ворота «Сельты» было назначено три пенальти, а последний так и вовсе был смехотворным. Нолито добавил, что судьи просто не уважают «Сельту».

Напомним, что «Сельта» в родных стенах уступила «Реалу» со счётом 1:2. Победу «сливочным» принёс Карим Бензема, который забил два гола с пенальти.