Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Реала»

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема благодаря дублю в ворота «Сельты» вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба.

34-летний французский форвард забил два мяча с пенальти и помог «сливочным» обыграть «Сельту» со счётом 2:1. Теперь в активе Карима 216 голов в составе «Реала» и по этому показателю он сравнялся с Альфредо Ди Стефано. Стоит отметить, что больше Бензема забили только Рауль Гонсалес и Криштиану Роналду. Португалец успел забить в «Реале» невероятные 312 мячей.

Всего в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 26 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 11 ассистов.