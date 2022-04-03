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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров «Реала»

03 Апреля 2022 • 09:51 Комментировать
Сельта
1:2
Реал Мадрид
окончен

Французский нападающий «Реала» Карим Бензема благодаря дублю в ворота «Сельты» вышел на третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории мадридского клуба.

34-летний французский форвард забил два мяча с пенальти и помог «сливочным» обыграть «Сельту» со счётом 2:1. Теперь в активе Карима 216 голов в составе «Реала» и по этому показателю он сравнялся с Альфредо Ди Стефано. Стоит отметить, что больше Бензема забили только Рауль Гонсалес и Криштиану Роналду. Португалец успел забить в «Реале» невероятные 312 мячей.

Всего в этом сезоне Карим Бензема провёл в испанской лиге 26 матчей, в которых забил 24 гола и сделал 11 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
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