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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аспас об игре с «Реалом»: Когда они чуют кровь, они убийцы

31 Марта 2022 • 09:32 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
4.00 3.65 1.90
02.04 19:30

Нападающий «Сельты» Яго Аспас пообщался с журналистами на тему предстоящей игры Ла Лиги против «Реала». Футболист отметил, что предупредил своих одноклубников об опасности, которую представляет «Реал».

«Это команда, которой не обязательно нужно доминировать над вами, чтобы быть лучше и выиграть игру», - сказал Аспас.

Он напомнил матч предыдущего круга, в котором «Сельта» вела к перерыву 2:1, но проиграла матч со счетом 2:5.

«Когда они чуют кровь, они убийцы», - метафорично высказался Аспас об игроках «Реала».

Игра между «Сельтой» и «Реалом» пройдет в субботу, 2 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сельта Яго Аспас
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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