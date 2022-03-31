Аспас об игре с «Реалом»: Когда они чуют кровь, они убийцы

Нападающий «Сельты» Яго Аспас пообщался с журналистами на тему предстоящей игры Ла Лиги против «Реала». Футболист отметил, что предупредил своих одноклубников об опасности, которую представляет «Реал».

«Это команда, которой не обязательно нужно доминировать над вами, чтобы быть лучше и выиграть игру», - сказал Аспас.

Он напомнил матч предыдущего круга, в котором «Сельта» вела к перерыву 2:1, но проиграла матч со счетом 2:5.

«Когда они чуют кровь, они убийцы», - метафорично высказался Аспас об игроках «Реала».

Игра между «Сельтой» и «Реалом» пройдет в субботу, 2 апреля.