Полузащитник «Лестера» может стать преемником Модрича в «Реале»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику английского «Лестера» Джеймсу Мэддисону.

Президент мадридского гранда Флорентино Перес считает англичанина отличной заменой Луке Модричу, который отметит 37-летие в 2022 году. Об этом информирует Fichajes.

Контракт 25-летнего атакующего хавбека с «Лестером» истекает через два года. «Лисы» намерены запросить за своего лидера порядка 80 млн евро, что может серьёзно осложнить вероятную сделку.

Джеймс Мэддисон записал в свой актив 8 забитых мячей и 3 результативные передачи в 26 поединках нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.