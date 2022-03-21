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Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Лестера» может стать преемником Модрича в «Реале»

21 Марта 2022 • 21:23 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
4.40 4.00 1.75
02.04 19:30

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику английского «Лестера» Джеймсу Мэддисону.

Президент мадридского гранда Флорентино Перес считает англичанина отличной заменой Луке Модричу, который отметит 37-летие в 2022 году. Об этом информирует Fichajes.

Контракт 25-летнего атакующего хавбека с «Лестером» истекает через два года. «Лисы» намерены запросить за своего лидера порядка 80 млн евро, что может серьёзно осложнить вероятную сделку.

Джеймс Мэддисон записал в свой актив 8 забитых мячей и 3 результативные передачи в 26 поединках нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лестер Лука Модрич Джеймс Мэддисон
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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